Tass, per Gorbaciov funerali di Stato sabato

Mikhail Gorbaciov avrà funerali di Stato che si svolgeranno a Mosca sabato. Lo scrive l'agenzia Tass.

La camera ardente per Mikhail Gorbaciov sarà tenuta sabato presso la Casa dei sindacati di Mosca e lo stesso giorno si svolgeranno i funerali presso il cimitero di Novodevichy. Lo ha detto la figlia dell'ultimo leader sovietico, Irina, citata da Interfax. La stessa figlia ha aggiunto di non essere in grado per il momento di dire se si tratterà di funerali di Stato.