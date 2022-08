Olanda, bene limitare visti ai russi ma serve unità Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 31 AGO - "Mentre pensiamo che i contatti fra popoli siano importanti, nella situazione attuale non è una buona idea vedere i russi che vengono in Europa a fare shopping: per noi ha senso limitare l'emissione di visti ma l'unità in Europa è importante dunque dobbiamo farlo a livello di Ue". Lo ha detto Wopke Hoekstra, ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. (ANSA).