Libia: Dbeibah ribadisce, le elezioni sono il mio obiettivo

(ANSA) - IL CAIRO, 31 AGO - Anche dopo la fallita operazione militare a Tripoli tentata sabato dal premier libico nominato dal parlamento Fathi Bashagha, il capo del Governo di unità nazionale designato sotto l'egida dell'Onu, Abdel Hamid Dbeibah, ha ribadito che "l'obiettivo del suo esecutivo sono le elezioni".

Lo scrive oggi il sito Libya Observer aggiungendo che Dbeibah ha dichiarato di essere sempre in attesa della norma costituzionale che consenta lo svolgimento della tornata elettorale slittata il dicembre scorso.

"Le nostre mani sono ancora tese ai nostri oppositori per lavorare insieme per mettere al sicuro la Libia", ha detto ieri il premier in un incontro con il Consiglio dei notabili di Misurata, il sindaco e i componenti del consiglio municipale, oltre ad alcuni funzionari della città, come riporta un comunicato dell'Ufficio stampa del governo. (ANSA).