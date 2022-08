In Svezia traghetto in fiamme, a bordo 300 persone

Un traghetto con a bordo 300 persone è in fiamme al largo delle coste svedesi: lo rendono noto le autorità. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti e le cause dell'incendio non sono ancora note. L'incendio comunque "è sotto controllo", ha detto una portavoce delle autorità marittime, Lisa Mjorning. L'imbarcazione, Stena Scandica, si trovava al largo dell'isola di Gotska Sandon, nella parte sud-orientale della Svezia.

"C'è un incendio sul ponte auto", ha detto Jonas Franzen, portavoce dell'amministrazione marittima svedese, aggiungendo che tre elicotteri e sette navi sono stati inviati sul posto ed è iniziata l'evacuazione del traghetto.