L'Angola riconferma il presidente uscente Lourenco

(ANSA) - LUANDA, 29 AGO - Lo storico partito al governo dell'Angola ha vinto le elezioni parlamentari, concedendo un secondo mandato al presidente in carica Joao Lourenço, secondo i risultati ufficiali annunciati oggi.

Al termine delle elezioni più contestate nella storia del Paese, il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola (Mpla) ha vinto con il 51,17% dei voti espressi, contro il 43,95% del primo partito di opposizione, l'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola (Unita). Lo ha precisato la Commissione elettorale nazionale in conferenza stampa. (ANSA).