Gli ispettori dell'Aiea saranno a Zaporizhzhia in settimana

Una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia entro la fine di questa settimana. Lo ha annunciato il direttore generale dela stessa Aiea, Rafael Grossi "Il giorno è arrivato - ha scritto Grossi su Twitter -. la Missione di supporto e assistenza a Zaporizhzhya (Isamz) è in arrivo. Dobbiamo proteggere la sicurezza del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e d'Europa". Grossi si è detto "orgoglioso di guidare questa missione, che arriverà alla centrale nucleare di Zaporizhzhia (Znpp) alla fine di questa settimana", e pubbli a una foto del gruppo di 13 persone della missione, con indosso una divisa dell'Aiea.

La situazione nella centrale ucraina di Zaporizhzhia, in mano alle forze di invasione russe, e da giorni al centro di tensioni fra Mosca a Kiev. "Sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il regime di Kiev sta facendo terrorismo nucleare", ha detto ieri la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, precisando che terrorismo nucleare "può essere fatto non solo da coloro che possiedono armi nucleari o bombe sporche, ma anche nel modo in cui vediamo ora". La portavoce ha sottolineato che la Russia "spera che la visita degli ispettori dell'Aiea alla

centrale nucleare abbia finalmente luogo, nonostante l'influenza distruttiva di Kiev".

E intanto continuano le accuse incrociate riguardo ad attacchi militari a rischio intorno alla centrale. Un responsabile dell'amministrazione sotto controllo russo, Vladimir Rogov, ha scritto su Telegram che le truppe ucraine hanno bombardato i quartieri residenziali della città di Energodar, nella regione di Zaporozhzhia per circa un'ora. "Si sentono esplosioni. I razzi stanno colpendo i complessi multi-appartamento della città, dove si trova la centrale nucleare di Zaporozhizhia", ha denunciato, mentre secondo altre autorità filo-russe un edificio di appartamenti e le auto parcheggiate vicino hanno preso fuoco dopo i bombardamenti. E diverse persone sono state portate in ospedale.

Da parte sua, invece, Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha detto che nelle ulltime 24 ore ci sono stati ci sono stati più di 200 attacchi aerei nella città di Orichiv, dove si registrano dei feriti. Lo riporta Unian. "La zona centrale della città è stata quella più colpita - ha aggiunto - ed Il centro è in fiamme. Le unità del servizio di emergenza statale hanno effettuato più di 18 missioni e stanno

cercando di domare gli incendi negli edifici privati". Forti esplosioni e spari sono stati sentiti anche a Melitopol, temporaneamente occupata dalle forze russe. Lo ha riferito il sindaco Ivan Fedorov. "In questo momento, sentiamo gli spari e le esplosioni del nemico nella parte settentrionale

di Melitopol, vicino alla scuola professionale n. 24. Sono così rumorosi che possono essere ascoltati anche nei villaggi vicini di Tambovka e Myrne", ha scritto.