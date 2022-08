Usa: voleva aiutare e creare un 'paradiso' per l'Isis, arrestato

(ANSA) - NEW YORK, 28 AGO - Ha cercato di creare un "paradiso sicuro" per l'Isis in New Mexico, ma è stato fermato e ora rischia decenni di carcere.

Un grand jury federale ha incriminato Herman Leyvoune Wilson, conosciuto anche come Bilal Mu'Min Abdullah, per aver cercato di offrire "sostegno materiale" all'Isis creando un "Centro dello Stato islamico" per insegnare l'ideologia dell'Isis e fornire "addestramento in manovre tecniche e arti marziali".

Il centro doveva servire come "paradiso sicuro per chi si preparava a viaggiare e combattere per l'Isis negli Stati Uniti e all'estero". L'uomo ha cercato anche di creare una piattaforma online per "promuovere l'ideologia dell'Isis e discutere attacchi terroristici dentro e fuori gli Usa". (ANSA).