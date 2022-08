Ucraina, Aiea: 'Edifici colpiti a 100 metri da reattori di Zaporizhzhia'

"Ci sono stati bombardamenti nell'area di Zaporizhzia giovedì, venerdì e sabato, ma le informazioni sulla natura del danneggiamento sono incomplete. I bombardamenti hanno colpito i cosiddetti edifici speciali dell'impianto, situati a circa cento metri dagli edifici del reattore. Ci sono stati danni anche ad alcune condutture dell'acqua, ora riparate". Lo scrive l'Aiea sul suo profilo Twitter. "L'Ucraina ha informato l'Aiea di nuovi bombardamenti negli ultimi giorni sul sito di Zaporizhzhia ma "spiegando "che tutti i sistemi di sicurezza restano operativi e che la radioattività è nel quadro di normalità" .

Agenzia ANSA Zaporizhzhia sotto attacco, aspettando l'Aieia - Europa "Per decenni la sicurezza nucleare è rimasta la priorità assoluta dell'Ucraina, soprattutto in considerazione del nostro passato tragico. (ANSA)

Nel team di esperti selezionato dall'Aiea per la centrale di Zaporizhzhia c'è anche l'Italia, riporta il New York Times sottolineando che non avranno invece rappresentanti né gli Usa né il Regno Unito. C'è il rischio di una "fuoriuscita di sostanze radioattive" dall'impianto, secondo la società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare Energoatom. Altre 6 navi con cereali hanno lasciato i porti di odessa. Lo ha reso noto su Twitter il ministero della Difesa turco, secondo quanto riporta Ukrinform.