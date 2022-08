Angola: funerali di Stato dell'ex presidente dos Santos

(ANSA) - LUANDA, 28 AGO - Si tengono oggi nella capitale angolana Luanda i funerali di Stato dell'ex presidente José Eduardo dos Santos, morto lo scorso 8 luglio all'età di 79 anni in una clinica di Barcellona, dove era stato ricoverato per arresto cardiaco. Una dozzina di capi di Stato e di governo sono attesi per la cerimonia ufficiale in Piazza della Repubblica, nel centro della capitale. I funerali di Stato saranno guidati dall'attuale presidente Joao Lourenço, nominato da dos Santos come suo successore, eletto nel 2017 e prossimo all'ottenimento di un secondo mandato dopo le elezioni della settimana scorsa.

Succeduto nel 1979 ad Agostinho Neto, storico leader dell'Mpla (Movimento popolare per la liberazione dell'Angola) nella lotta di liberazione dal Portogallo e primo presidente dell'Angola indipendente, dos Santos è stato a capo dello Stato per 38 anni. Viveva in Spagna dal 2019.

Un corteo funebre condurrà poi le spoglie al cimitero, dove l'ex presidente sarà sepolto. José Eduardo dos Santos ha reso l'Angola uno dei principali produttori di petrolio del continente insieme alla Nigeria, ma è accusato di aver sfruttato questa fortuna per arricchirsi con la sua famiglia, mentre il resto del Paese è rimasto uno dei più poveri del pianeta.

