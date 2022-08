Usa, vecchia norma che scoraggia elettori neri dichiarata legale

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - La disposizione dell'era Jim Crow che scoraggia gli elettori afroamericani ed è inserita nella Costituzione del Mississippi è costituzionale. Lo ha stabilito una corte d'appello federale dello Stato, secondo la quale la norma - che strappa i diritti di voto in via permanente a chi commette specifici reati - è valida perché anche se creata con intento razzista è stata 'ripulita' dai suoi connotati razzisti.

Adottata nel 1890, la norma è stata rivista infatti due volte durante il Ventesimo secolo e non è più attuata in un contesto razzista. (ANSA).