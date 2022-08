'Irreversibile dinamica di progresso' tra Francia e Algeria

(ANSA) - ALGERI, 27 AGO - Il presidente francese, Emmanuel Macron, e il suo omologo algerino, Abdelmadjid Tebboune, hanno dichiarato una "nuova, irreversibile dinamica di progresso" nelle relazioni tra i due Paesi nel giorno conclusivo della visita di Macron, volta a porre fine a mesi di tensioni tra la Francia e la sua ex colonia, che meno di due mesi fa ha festeggiato i suoi primi 60 anni d'indipendenza.

In una dichiarazione congiunta, i due presidenti hanno affermato che "Francia e Algeria hanno deciso di aprire una nuova era, gettando le basi per un rinnovato partenariato espresso attraverso un approccio concreto e costruttivo, incentrato sui progetti futuri e sui giovani". Tebboune ha definito quella di Macron - arrivato in Algeria giovedì 25 agosto per rilanciare le relazioni bilaterali tra le due nazioni - una "visita ottima e riuscita". (ANSA).