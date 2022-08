Zelensky parla col comico Usa Fallon, l'umorismo ci dà la forza

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha avuto una conversazione via video con il conduttore televisivo, attore e comico americano Jimmy Fallon. Lo ha riferito l'ufficio del presidente, secondo Ukrinform. I due hanno discusso di una ipotetica cooperazione che consentirebbero di attirare maggiormente l'attenzione del mondo sulla guerra in Ucraina.

"Il tempo passa e le persone, purtroppo, si sono persino abituate al fatto che ci sia una guerra in Europa nel 21/esimo secolo, ma noi non possiamo permetterlo. Questo argomento dovrebbe essere sollevato costantemente. E persone come te, Jimmy, possono aiutarci proprio a questo proposito", ha sottolineato Zelensky. "Stiamo attraversando un periodo molto buio. Ma a volte l'umorismo dà ulteriore forza per andare avanti", ha poi proseguito il leader ucraino che ha invitato Jimmy Fallon a visitare l'Ucraina.

In giornata il capo dell'Ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak aveva sentito in videochiamata il regista, sceneggiatore e produttore americano Brian Vogel il quale si è impegnato a girare un film sulla guerra in Ucraina. (ANSA).