Moderna fa causa a Pfizer-BioNTech per vaccini Covid

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech sui vaccini per il Covid. Secondo Moderna, la tecnologia usata nei vaccini Pfizer-BioNtech viola i suoi brevetti depositati fra 2010 e il 2016. "Facciamo causa per proteggere la nostra piattaforma tecnologica innovativa mRNA in cui abbiamo investito miliardi", afferma Moderna. (ANSA).