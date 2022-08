Britney Spears si cancella da Instagram, 'scelgo la felicità'

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Britney Spears cancella, per la quarta volta, il suo account Instagram per liberarsi dalla negatività. "Sto imparando che ogni giorno è un nuovo inizio per cercare di essere una persona migliore e fare quello che mi rende contante. Sì, oggi scelgo la felicità", twitta spiegando la sua decisione "Voglio essere senza paure come lo ero quando ero più giovane, non voglio essere spaventata sempre", aggiunge dicendosi "sopraffatta" dall'entusiasmo del suo duetto con Elton John. (ANSA).