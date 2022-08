Angola: spoglio al 97%, Mpla del presidente sempre in testa

(ANSA) - IL CAIRO, 26 AGO - Si è ridotto al 51,07%, ma quando ormai è stato scrutinato il 97,03% delle schede, il risultato per il partito "Mpla" del presidente Joao Lourenco nelle elezioni svoltesi ieri in Angola. La formazione "Unita" del carismatico leader dell'opposizione Adalberto Costa Junior detto "Acj" sta raccogliendo il 44,05% secondo quanto pubblica il sito della Commissione elettorale nazionale.

Finora la ripartizione dei seggi è di 124 per l'Mpla e 90 per l'Unita con due parlamentari per tre degli altri sei partiti in lizza. Con soli sette punti di scarto fra Mpla e UNita, quella di quest'anno si conferma dunque l'elezione più combattuta da quando (1992) in Angola è stato introdotto il multipartitismo.

