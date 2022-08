Uvalde: board scuola vota per licenziare capo polizia

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - Il board della scuola elementare di Uvalde, Texas, ha votato all'unanimita' per licenziare il capo della polizia del distretto scolastico, Pete Arredondo, per la strage di tre mesi fa in cui morirono 19 bambini e due insegnanti. Lo riferiscono i media Usa. Arredondo è emerso dalle indagini preliminari come uno dei principali responsabili della risposta tardiva, caotica e inadeguata dei numerosi agenti accorsi sul posto. (ANSA).