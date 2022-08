New York-Washington in idrovolante, sfida al caos degli scali e ai treni lenti

Manhattan-Washington Dc in un'ora e 20 minuti a bordo di un idrovolante. Il servizio operato dalla Tailwind Air sarà lanciato il prossimo 13 settembre e si presenta come la sfida o l'alternativa alle congestioni degli aeroporti e ad un sistema poco efficiente di trasporto ferroviario. Il viaggio sull'idrovolante, infatti, prevede una riduzione fino al 60% dei tempi di viaggio in aereo o in treno.

"Rispetto al treno - ha spiegato all'ANSA Peter Manice, co-fondatore di Tailwind Air, azienda fondata nel 2012 - il nostro obiettivo è quella di bypassare la congestione del corridoio nord est tra New York e Washington DC, un tragitto che comporta circa 3 ore e 50 minuti. Per quanto riguarda l'aereo, con un volo di un'ora e 20 minuti siamo concorrenziali con un classico volo dal 'Reagan' al 'LaGuardia' ma senza andare incontro al caos e alle attese di entrambi gli aeroporti".

Tailwind Air utilizza una flotta di Cessna Grand Caravans con due piloti e per un totale di otto passeggeri. A New York il servizio userà il Manhattan's Skyport Marina sull'estremo versante orientale della 23/a strada lungo l'East River mentre a Washington farà leva sull'aeroporto di College Park, a meno di mezz'ora di auto dal Capitol, sede del Congresso Usa, dal centro storico di Georgetown e a pochi minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di College Park Metro e dal sistema ferroviario per pendolari Marc".

Il costo del biglietto varia da 395 a 795 dollari a tratta (a seconda dei tempi di prenotazione) e nella fase di lancio del servizio si prevede un accompagnatore gratis. "Non siamo un servizio che opera solo voli business - osserva Manice - ci rivolgiamo a tutti i viaggiatori che pongono particolare importanza al fattore tempo. Il nostro processo di check-in si riduce a dieci minuti e non ci sono tutti i controlli di sicurezza di un tradizionale aeroporto (è previsto tuttavia il controllo del documento d'identità, ndr)". Alcuni mesi fa la Tailwind Air ha lanciato la tratta da e per Boston, sempre dall'eliporto dell'East River, e la metà dei passeggeri ha usato il servizio per attività di svago o turismo, non solo business quindi. In questa tratta, sottolinea Manice, è assicurato anche lo spettacolo visivo "in quanto sembra di toccare con mano lo skyline di entrambe le città. A Manhattan soprattutto si vola a bassa quota tra le attrazioni più popolari della città". Sia la tratta Nyc-Dc che quella di Boston sono operate a livello stagionale e verranno sospese da fine dicembre a marzo, a causa delle condizioni climatiche.

Per quanto riguarda destinazioni future, la Tailwind Air non esclude che un giorno potrebbe atterrare sul Potomac, il fiume della capitale, e punta anche su altre città marittime o fluviali. Inoltre per ridurre l'impatto ambientale in futuro prevede di utilizzare aerei ibridi che funzionano anche ad elettricità.