Zelensky, 'nessun occupante è al sicuro sulla nostra terra'

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Nessun occupante si sente al sicuro sulla nostra terra. Tutti i collaborazionisti sanno di non avere futuro. E tutti noi non lo crediamo soltanto: vediamo che il nostro stato ha una prospettiva". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto videomessaggio serale.

"Sono grato a tutti coloro che difendono i veri valori. Sono grato a tutti coloro che aiutano l'Ucraina. Sono grato a tutti coloro che, dal 24 febbraio, hanno scelto la strada della lotta per ciò che rende la vita reale: per la libertà, per l'indipendenza", ha detto ancora Zelensky. (ANSA).