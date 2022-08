Ucraina: Sanna Marin, Paese coraggioso, siamo con voi

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - "Le nostre più sentite congratulazioni all'Ucraina ed agli eroici ucraini per la vostra giornata nazionale. Un Paese coraggioso e inflessibile. Siamo con voi. Non distoglieremo lo sguardo. Non dimenticheremo l'Ucraina e la sua gente". Lo scrive su Twitter la premier finlandese Sanna Marin. (ANSA).