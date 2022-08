Ucraina: Guterres, nuove potenziali aree di escalation

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - "Nonostante i progressi sul fronte umanitario, i combattimenti in Ucraina non mostrano segni di fine, con nuove potenziali aree di pericolosa escalation". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres al Consiglio di Sicurezza, citando la centrale nucleare di Zaporizhzhia: "Qualsiasi ulteriore escalation potrebbe portare all'autodistruzione. La sicurezza dell'impianto deve essere garantita e l'impianto deve essere ristabilito come infrastruttura puramente civile". "Il popolo ucraino ha bisogno di pace e ha bisogno di pace ora", ha aggiunto. (ANSA).