Biden annuncia aiuti all'Ucraina per quasi 3 mld di dollari

(ANSA) - WASHINGTON, 24 AGO - Il presidente americano, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti a favore dell'Ucraina che ammonta a quasi 3 miliardi di dollari. Biden, che ha fatto l'annuncio in un comunicato nel Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che segna anche i sei mesi dall'inizio dell'invasione russa, ha detto: "Sono orgoglioso di annunciare la nostra tranche più grossa di assistenza alla sicurezza fino ad oggi, pari a circa 2,98 miliardi di dollari in armi ed equipaggiamenti, da far pervenire (a Kiev) attraverso la Ukraine Security Assistance Initiative". (ANSA).