A Bruxelles bandiera ucraina di 30 metri sulla Grand Place

(ANSA) - BRUXELLES, 24 AGO - In occasione della festa per l'indipendenza ucraina si è colorata di bandiere gialloblu a Bruxelles la Grand Place, monumentale piazza centrale della capitale belga. Per l'occasione l'Associazione degli ucraini in Belgio e l'hub della società civile hanno organizzato lo spiegamento di una bandiera ucraina di 30 metri.

All'evento, scandito anche da cori tradizionali ucraini, hanno partecipato, tra gli altri, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il vicepresidente Margaritis Schinas, che hanno accompagnato il vessillo gialloblu assieme ai molti cittadini ucraini nei vestiti tradizionali. La stessa von der Leyen era vestita in giallo e blu. (ANSA).