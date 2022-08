Ucraina: ripristinata linea ferroviaria verso Moldova

(ANSA) - BELGRADO, AUG 23 - Dopo aver effettuato lavori di ripristino sulla linea, Moldova e Ucraina hanno riaperto al traffico merci il tratto ferroviario tra Basarabeasca in Moldova e Berezine in Ucraina. Lo ha annunciato oggi su Twitter il portavoce del ministero degli Affari esteri moldavo, Daniel Voda. La linea, lunga circa 22 chilometri, era chiusa al traffico da più di vent'anni, hanno ricordato i media locali. Da ora la Moldova "potrà esportare e importare merci attraverso il porto di Ismail", il più grande porto ucraino sul delta del Danubio, mentre l'Ucraina "sfrutterà la linea ferroviaria per esportare merci nel nostro Paese" e da lì anche verso "Stati membri della Ue", ha aggiunto Voda. (ANSA).