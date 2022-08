Lavrov, nessuna pietà per i killer di Dugina

(ANSA) - MOSCA, 23 AGO - La Russia non avrà "nessuna pietà" per i killer di Darya Dugina, la figlia dell'intellettuale ultranazionalista filo-Cremlino Alexander Dugin. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in una conferenza stampa a Mosca.

"Non ci può essere pietà" per chi è dietro l'autobomba ha detto Lavrov.

"Speriamo che l'indagine si concluda presto. Secondo i risultati di questa indagine, non ci può essere pietà per quanti hanno organizzato, ordinato ed eseguito" l'attentato, ha aggiunto. (ANSA).