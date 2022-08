Cina: 'libri brutti',ministero Istruzione punisce 27 persone

(ANSA) - PECHINO, 23 AGO - Pechino ha punito 27 persone per le illustrazioni dei libri di testo di matematica delle elementari, ritenute "tragicamente brutte" da non "riflettere adeguatamente l'immagine solare dei bambini cinesi". Al termine di un'indagine condotta da un gruppo di lavoro del ministero dell'Istruzione di vari mesi, i libri sono finiti sotto accusa perché "fuorvianti" e "non belli".

I testi sono stati pubblicati dalla People's Education Press, gruppo editoriale ufficiale, quasi 10 anni fa e, secondo quanto è emerso, sono stati utilizzati nelle scuole di tutto il Paese.

Tuttavia, la vicenda è diventata virale a maggio dopo che un insegnante ha diffuso le illustrazioni, comprese quelle di bambini con volti distorti e pantaloni gonfi, immagini di ragazzi che afferrano le gonne delle ragazze e almeno un bimbo con un apparente tatuaggio sulla gamba.

Gli utenti dei social media hanno ampiamente discusso le illustrazioni e molti le hanno criticate per aver portato discredito e "annientamento culturale" in Cina, ipotizzando che fossero addirittura il lavoro deliberato di infiltrati occidentali nel settore dell'istruzione cinese. Gli hashtag correlati sono stati visualizzati miliardi di volte, mettendo in imbarazzo Partito comunista e autorità educative che hanno annunciato una revisione generale "per garantire che i testi aderiscano alla corretta direzione politica e all'orientamento al valore". (ANSA).