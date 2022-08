Blinken, posizione Usa è quella del 2014, Crimea è Ucraina

"La Crimea è Ucraina. Questa è stata la nostra posizione nel 2014 e lo resta anche ora". Lo afferma il segretario di Stato americano, Antony Blinken, augurando buona giornata dell'indipendenza a tutti gli ucraini.



"Dobbiamo continuare a insistere che la Crimea è Ucraina così come lo sono il Donetsk e il Lugansk, così come lo sono tutte le altri parti del paese. Questa era la nostra posizione nel 2014 e questa è la nostra posizione nel 2022", afferma Blinken. "Dobbiamo continuare a far salire i costi e la pressione internazionale su Putin fino a quando i diritti della popolazione ucraina e del paese non saranno rispettati. E dobbiamo continuare a fornire sostegno umanitario, di sicurezza e diplomatico ai coraggiosi ucraini che difendono i loro diritti", mette in evidenza Blinken.