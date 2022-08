Spagna: 'i danni per gli incendi sono un duro colpo piscologico'

(ANSA) - MADRID, 22 AGO - I danni prodotti nelle ultime settimane dagli incendi che hanno colpito varie province della Spagna rappresentano un duro "colpo psicologico" sia per gli abitanti direttamente interessati dal problema sia per il resto del Paese. Lo ha affermato il premier, Pedro Sánchez, nel corso di una visita alla provincia di Castellón (Comunità Valenciana), gravemente colpita negli ultimi giorni da alcuni roghi. Anche il governatore di questa regione, Ximo Puig, aveva espresso in precedenza lo stesso concetto.

"Nel 2012, finora il peggior anno in termini di ettari bruciati, ne sono stati carbonizzati 116.000, l'anno scorso 50.000 e quest'anno 223.000", ha aggiunto Sánchez, che ha ricordato che si sta affrontando "un'emergenza climatica". "Ora dobbiamo affrontare la fase di recupero e ricostruzione delle zone colpite". (ANSA).