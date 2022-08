Russia: autorità comunicazioni, non vendete 'libri Lgbt'

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Roskomnadzor, l'autorità per le comunicazioni in Russia, ha chiesto all'Unione russa del Libro di fermare la distribuzione di testi che, secondo l'ente che si occupa di censura, promuoverebbero "relazioni sessuali non tradizionali": lo riporta la testata online indipendente Meduza, citando a sua volta la Tass.

In Russia i diritti delle minoranze sessuali sono troppo spesso calpestati e le manifestazioni per la difesa di questi diritti sono ostacolati da una famigerata legge che punisce ufficialmente la promozione tra i minori delle "relazioni non tradizionali". Questa legge, molto criticata, è stata bocciata dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo perché è discriminatoria e lede il diritto alla libertà d'espressione.

