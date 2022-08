Mosca attacca l'Ue, 'addestrerà terroristi e nazisti Kiev'

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Bisogna dire le cose come stanno: l'Unione europea allestirà dei campi per addestrare terroristi e i militanti neonazi del regime di Kiev": così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dopo l'annuncio del capo della diplomazia europea Josep Borrell su un possibile programma di addestramento delle forze militari ucraine. "Anche cento anni fa gli europei non capirono subito cosa fosse il fascismo. Poi hanno capito ma era troppo tardi", ha aggiunto la responsabile citata dalla Tass. (ANSA).