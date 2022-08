Lady D 'presagì la sua morte', un documentario riapre il caso

Il messaggio in cui la principessa Diana 'presagiva' la sua morte, noto come 'Mishcon Note', venne consegnato agli investigatori francesi solo sei anni dopo il fatale incidente automobilistico avvenuto a Parigi il 31 agosto del 1997 in cui Lady D perse la vita. E' quanto afferma un nuovo documentario dal titolo 'Investigating Diana: Death In Paris', realizzato dall'emittente britannica Channel 4 e da Discovery Plus, che arriva a pochi giorni dal 25mo anniversario della scomparsa della principessa.

Viene riaperta la vicenda relativa al 1995, in cui il legale di Lady D, Victor Mishcon (da lì il nome del messaggio), raccoglieva una dichiarazione della sua assistita: Diana sosteneva, in base a quanto le aveva comunicato una fonte non precisata, che ci sarebbero stati sforzi per "sbarazzarsi di lei" entro l'aprile 1996 e ciò sarebbe avvenuto a causa di un incidente d'auto che l'avrebbe uccisa o ferita.

La nota sarebbe stata consegnata dal legale a Scotland Yard dopo l'incidente del 1997 al tunnel dell'Alma. Ma stando al documentario venne trasmessa agli inquirenti francesi solo sei anni dopo.