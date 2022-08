Gb: Sunak attacca Truss, se lei premier finanze in pericolo

(ANSA) - LONDRA, 22 AGO - L'ex cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak tenta uno degli ultimi affondi nel tentativo, ormai improbabile, di colmare l'ampio distacco che lo separa dalla ministra degli Esteri Liz Truss nella corsa alla leadership Tory e alla carica di nuovo premier britannico dopo Boris Johnson.

L'ex ministro del Tesoro ha affermato che se la rivale conquistasse il numero 10 di Downing Street metterebbe "in serio pericolo" le finanze pubbliche e causerebbe una spirale inflazionistica con un ulteriore aggravamento della crisi del caro vita in corso.

Sunak tenta così di contrastare le ultime dichiarazioni fatte dalla titolare del Foreign Office, che oltre a promettere un taglio massiccio delle tasse ha aperto anche alla possibilità di distribuire aiuti diretti alle famiglie in difficoltà per il caro bollette, dopo averli a lungo osteggiati. Misura questa che è al centro del programma di Sunak: ora quindi non gli resta che invocare il rigore nei conti pubblici. A 12 giorni dalla fine del voto postale degli iscritti Tory che devono scegliere tra la ministra e l'ex cancelliere la nuova guida conservatrice del Regno Unito sembra molto difficile, in base ai sondaggi, che ci possa ancora essere un consistente spostamento delle preferenze verso Sunak. (ANSA).