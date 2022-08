Ex star Nba Rodman andrà a Mosca per aiutare Brittney Griner

(ANSA) - WASHINGTON, 21 AGO - Dennis Rodman, l'ex star Nba coinvolto in rapporti diplomatici informali con la Corea del nord e la Russia, ha annunciato che andra' a Mosca per sollecitare il rilascio della star del basket femminile americano Brittney Griner, condannata a nove anni per detenzione di droga. Lo riferisce Nbc. "Ho ottenuto il permesso di andare in Russia per per aiutare quella ragazza, sto provando ad andarci questa settimana", ha detto alla tv. L'ex cestista, che ha vinto cinque volte il titolo della Nba, definì Vladimir Putin "cool" nel 2014. Ha visitato varie volte anche la Corea del nord, anche per il compleanno di Kim Jong Un. (ANSA).