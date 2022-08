A Kiev divieto di assembramenti pubblici per 3 giorni

(ANSA) - KIEV, 22 AGO - Le autorità di Kiev hanno deciso di vietare ogni assembramento pubblico per tre giorni, a partire da domani e fino al 25 agosto. L'allarme è alto per le celebrazioni della festa dell'Indipendenza, dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha messo in guardia dal rischio che la Russia possa compiere azioni "terribili" in quei giorni. (ANSA).