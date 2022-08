Spagna: 'contenuto' l'incendio nella regione di Valencia

(ANSA) - MADRID, 20 AGO - L'enorme incendio boschivo sviluppatosi negli ultimi giorni nella regione spagnola di Valencia è stato ora "contenuto", secondo quanto scrive la protezione civile spagnola, anche se non del tutto estinto e si procederà comunque con l'evacuazione precauzionale di 2.200 persone che abitano nella zona.

"L'incendio si evolve in modo favorevole. Non ci sono più fiamme nella maggior parte del suo perimetro" nella zona di Bejis, scrive il servizio su Twitter, che fa sapere che è stato necessario operare "su gole e burroni e aree impervie dove c'erano le fiamme", che da lunedì scorso ha divorato 19.000 ettari di vegetazione, aggiunge la Direzione nazionale della Sicurezza.

Anche il presidente della Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha detto che "l'evoluzione dell'incendio è favorevole e che il fuoco è stato contenuto". (ANSA).