Onu, sbloccare export da Russia di alimenti non sanzionati

(ANSA) - ISTANBUL, 20 AGO - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello per sbloccare le esportazioni di "alimenti e fertilizzanti russi che non sono soggetti a sanzioni". Lo rende noto un comunicato della Nazioni Unite che cita un discorso di Guterres oggi a Istanbul presso il centro istituito per coordinare le esportazioni di cereali dai porti ucraini che sono iniziate il primo agosto. (ANSA).