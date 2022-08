Bbc, attacco droni contro base Flotta russa Mar Nero

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Altri attacchi di droni contro obiettivi russi sono stati segnalati in Crimea e in altre parti occupate dell'Ucraina. Lo scrive la Bbc. "Il fumo si alza sopra il quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione Russa a Sebastopoli", ha riferito questa mattina l'emittente pubblica ucraina Suspilne, citando i media locali e pubblicando video dalla scena.

I media russi hanno affermato che ieri è stato sventato un attacco contro un porto nella parte occidentale della Crimea. I video girati in Crimea mostrano la difesa aerea russa che intercetta obiettivi nei cieli di Sebastopoli, Yevpatoriya e Zaozerne. Le autorità di occupazione russe hanno affermato che si trattava di droni ucraini. (ANSA).