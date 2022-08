Ministro lituano,missili a Kaliningrad non aumentano minacce

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - "I missili russi Kinzhal schierati a Kaliningrad non cambiano la situazione della sicurezza nella regione né aumentano le minacce alla Lituania". Lo afferma - come riporta il Kiev Independent - il ministro della Difesa del paese baltico, Arvydas Anusauskas.

"Penso che non dovremmo preoccuparci troppo - ha aggiunto - della posizione dei loro missili. Inoltre, gli arsenali situati a Kaliningrad sono stati pesantemente utilizzati nella guerra contro l'Ucraina. Da lì è stato preso molto. Questi missili non cambiano il situazione in alcun modo. La minaccia che la Russia rappresenta per i suoi vicini è sempre esistita, ma per questo il livello di minaccia non è aumentato". (ANSA).