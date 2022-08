Marin, 'ho fatto il test antidroga, risultati tra una settimana'

(ANSA) - BRUXELLES, 19 AGO - La premier finlandese Sanna Marin ha rivelato, nel corso di un incontro con i media, di essersi sottoposta al test antidroga in mattinata. I risultati dovrebbero arrivare entro una settimana e saranno resi pubblici.

A Marin è stato chiesto se il test antidroga può essere accurato quando sono già passate tre settimane dalla festa. Marin ha risposto di non saperlo e ha detto di essersi sottoposta ai test per sicurezza, sottolineando di non aver mai provato droghe. Lo riporta il tabloid Iltalehti. (ANSA).