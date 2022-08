Gazprom, le forniture da Nord Stream sospese per 3 giorni

(ANSA) - MOSCA, 19 AGO - Le forniture di gas attraverso il Nord Stream saranno sospese dal 31 agosto al 2 settembre per "manutenzione". Lo ha reso noto la compagnia russa Gazprom.

Gazprom in una nota ha aggiunto che dopo il completamento delle riparazioni il transito del gas via Nord Stream riprenderà a 33 milioni di metri cubi al giorno. Lo riporta la Tass.

