Cisgiordania: palestinese ucciso in scontri con esercito

(ANSA) - TEL AVIV, 19 AGO - Un palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano a Tubas, non distante da Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere - citato dalla Wafa - il ministero della sanità locale, che ha identificato l'uomo in Salah Tawfiq Sawafta (58 anni).

Gli scontri - ha fatto sapere il portavoce militare - sono avvenuti durante la ricerca e l'arresto da parte dell'esercito di 5 persone sospettate di essere coinvolte e di progettare attacchi terroristici contro civili israeliani. Nel corso dell'operazione - ha aggiunto il portavoce - "diversi sospettati hanno lanciato molotov e aperto il fuoco contro i soldati che hanno risposto". (ANSA).