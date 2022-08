Canada: Trudeau nomina primo giudice nativo alla Corte suprema

(ANSA) - WASHINGTON, 19 AGO - Il premier canadese Justin Trudeau ha nominato Michelle O'Bonsawin come primo giudice nativo della Corte suprema, una svolta storica in un Paese che sta cercando la riconciliazione con le popolazioni autoctone dopo gli abusi dei decenni scorsi. Il magistrato, membro della Odanak First Nation, in Quebec, era già membro della Corte superiore di giustizia dell'Ontario dal 2017 e parla sia francese che inglese. (ANSA).