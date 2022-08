Birmania:Giunta pronta a negoziati con Suu Kyi dopo processo

(ANSA) - RANGOUN, 19 AGO - Il capo della Giunta militare birmana, Min Aung Hlaing, si è detto pronto a negoziati con l'ex leader di governo Aung San Suu Kyi al termine del suo processo, per porre fine alla crisi innescata dal colpo di stato.

"Dopo che i processi legali contro di lei saranno conclusi, prenderemo in considerazione (negoziati) in base alla sua risposta", ha affermato Hlaing in una nota. (ANSA).