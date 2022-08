Ucraina: Onu, negoziati concreti per stop guerra lontani

(ANSA) - NEW YORK, 18 AGO - "Negoziati concreti per fermare la guerra in Ucraina sono ancora lontani". Lo ha detto il vice portavoce del segretario generale Onu, Farhan Haq. "Guterres ha discusso gli sforzi per portare avanti la causa della pace, ma siamo ancora molto lontani dal momento in cui si potranno discutere gli sforzi per una completa cessazione delle ostilita'", ha precisato.

Il portavoce dell'Onu ha poi precisato che "il cuore del problema rimane la guerra, e che l'invasione" russa "è una violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e della Carta delle Nazioni Unite. Quindi, il segretario generale sta continuando a cercare di risolverli". Pur se "ci sono diverse iniziative in corso - ha detto ancora Haq - siamo lontani da quando potremo parlare degli sforzi per porre fine ai combattimenti in generale". (ANSA).