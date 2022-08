Tunisia: presidente Saied promulga la nuova Costituzione

(ANSA) - TUNISI, 18 AGO - Il presidente tunisino Kais Saied ha promulgato la nuova Costituzione, dopo la proclamazione due giorni fa dei risultati definitivi del referendum che ha visto prevalere i sì con una percentuale del 94,6%, ordinandone la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

In un discorso alla nazione Saied ha definito la giornata come "storica", così come quella del 25 luglio, data del referendum, "circostanza in cui i cittadini hanno fatto coincidere la volontà delle urne con quella popolare".

"Prossimamente sarà varata una nuova legge elettorale" e "sarà al più presto insediata la Corte Costituzionale per preservare il primato della Costituzione, ma anche i diritti e le libertà, ora più numerosi di quelli indicati nella vecchia costituzione", ha detto il presidente aggiungendo che "la questione dei diritti e delle libertà è già stata decisa. Tuttavia, è necessario tenere in debita considerazione l'equità sociale".

L'affluenza alle urne per il referendum molto bassa, di soli 2,6 milioni di elettori, pari al 30,5% del totale degli aventi diritto, è criticata dalle opposizioni che vedono nella nuova Costituzione, fortemente presidenzialista, il rischio del ritorno a uno Stato autoritario, dopo quasi un decennio di democrazia. (ANSA).