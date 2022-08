Usa: 'ha innaffiato troppo il giardino', Erin Brockovich multata

(ANSA) - WASHINGTON, 16 AGO - La paladina americana dell'ambiente Erin Brockovich, resa famosa in tutto il mondo da un celebre film con Julia Roberts che per il suo ruolo ha anche vinto un Oscar, è stata multata per aver innaffiato il suo giardino in California tre volte alla settimana, laddove in questo periodo di siccità è possibile solo una.

L'anno scorso, riporta il Nyt, l'icona ecologista si è vista arrivare un conto da 1.700 dollari che includeva bollette dell'acqua e multe, e ha deciso che doveva cambiare qualcosa nella sua tenuta ad Agoura Hills, circa 60 chilometri da Los Angeles. Così ha deciso di sostituire i suoi 280 metri quadri di giardino con il prato artificiale. E molti dei suoi vicini hanno deciso di seguirla. Nell'ultimo anno sono stati 300 i proprietari di case nel sud della California che sono passati all'erba sintetica, 870 a maggio e 1.400 a giugno. (ANSA).