Gli Usa esortano il Kenya a mantenere la calma dopo il voto

(ANSA) - WASHINGTON, 16 AGO - Gli Stati Uniti hanno esortato il Kenya a mantenere la calma il giorno dopo l'elezione di William Ruto a presidente. "Invitiamo tutte le parti a collaborare per risolvere pacificamente qualsiasi controversia sulle elezioni attraverso i meccanismi di risoluzione esistenti", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in un briefing con la stampa. "Chiediamo a tutti i leader dei partiti politici di continuare a esortare i loro sostenitori a rimanere pacifici e ad astenersi dalla violenza durante il processo elettorale", ha sottolineato.

L'avversario di Ruto, Raila Odinga, ha perso per un soffio la sua quinta candidatura e ha bollato il risultato del voto del 9 agosto come una "farsa" annunciando che farà ricorso. Poco dopo l'annuncio ufficiale della vittoria del vicepresidente uscente, che ha ottenuto il 50,49% delle preferenze, in varie parti del Kenya sono iniziati i festeggiamenti, mentre violente proteste, con sassaiole e pneumatici bruciati, si sono invece verificati nelle periferie di Nairobi e nelle contee che si affacciano sul Lago Vittoria, da dove proviene Odinga. (ANSA).