Siccità: Ue, forse peggiore mai registrata, ma dati non completi

(ANSA) - BRUXELLES, 16 AGO - L'ondata di siccità che ha colpito l'Unione Europea "sembra essere peggiore di quella del 2018", che già era stata definita come "una delle peggiori mai registrate". Lo ha fatto sapere un portavoce della Commissione Ue, precisando che la raccolta dei dati "è ancora in corso" e che precise valutazioni saranno possibili solo in seguito.

