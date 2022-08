Vaccini: Gb approva versione Moderna contro Omicron

(ANSA) - LONDRA, 15 AGO - Le autorità sanitarie del Regno Unito hanno approvato una versione aggiornata del vaccino anti Covid della società Moderna appositamente studiato per contrastare la variante Omicron, oltre che la forma originale del virus.

L'agenzia nazionale del farmaco (Mhra) ha reso noto in un comunicato di aver approvato il vaccino per le dosi di richiamo per gli adulti "dopo che è risultato conforme agli standard di sicurezza, qualità ed efficacia dell'ente regolatorio britannico" e in grado di suscitare una "forte risposta immunitaria" contro entrambi i ceppi. (ANSA).