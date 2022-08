Gb, forse referendum per annessione Donetsk più vicino

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - E' probabile che Mosca sia in una fase di pianificazione avanzata per tenere un referendum nell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dpr) con l'obiettivo di annetterla alla Russia: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese.

Tuttavia, prosegue il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, ancora non è chiaro se la decisione finale di procedere con il voto sia stata presa o meno.

Il rapporto ricorda intanto che l'11 agosto i media russi ripotavano dichiarazioni del leader della Dpr, Denis Pushilin, secondo il quale la data del referendum sarà annunciata dopo la "completa liberazione" dell'autoproclamata repubblica.

In precedenza, lo scorso giugno, giornalisti investigativi avevano pubblicato le prove di un piano della Dpr che prevedeva un referendum e che avrebbe assicurato almeno il 70% dei voti a favore di una unione con la Russia. (ANSA).