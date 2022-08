Kenya: elezioni, Blinken chiede 'pace e pazienza'

(ANSA) - NAIROBI, 14 AGO - Il Segretario di Stato americano Antony J. Blinken ha chiamato il presidente uscente del Kenya, Uhuru Kenyatta, per confermare l'attenzione degli Usa alle elezioni nel paese africano, in attesa dell'annuncio del successore di Kenyatta che dovrà avvenire entro martedì 16 agosto.

"Con il Presidente Kenyatta abbiamo discusso dell'importanza delle elezioni in Kenya come modello per il continente - ha scritto Blinken sul suo profilo twitter - Incoraggiamo la pace e la pazienza mentre continua il conteggio dei voti delle elezioni del 9 agosto".

Blinken e Kenyatta hanno discusso anche del recente viaggio del Segretario di Stato in Africa, nel tentativo di contrastare la crescente influenza russa nel continente e di promuovere la pace e la sicurezza nella regione.

"Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha parlato oggi con il Presidente keniota Uhuru Kenyatta per discutere della sua recente visita in Sudafrica, Congo-Kinshasa e Ruanda, sottolineando il suo apprezzamento per i continui sforzi del Presidente per promuovere la pace e la sicurezza regionale" ha scritto il Dipartimento di Stato Usa in un comunicato. (ANSA).